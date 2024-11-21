Sivas'ta ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde ahşap evde çıkan yangında bacağında yanık oluşan ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

Camikebir Mahallesi'nde 90 yaşındaki Güllü Basmaz'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında bacağında yanık oluşan ev sahibi Basmaz, Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırıldı.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.