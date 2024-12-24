Sivas'ta apartmanın bodrum katında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Sivas'ta bir apartmanın bodrumunda çıkan yangında, üst kattaki dairelerde dumandan etkilenen 6 kişi tedavi altına alındı.

Altuntubak Mahallesi 3. Sokak'ta üç katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartman dairesinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Yangında dumandan etkilenen 6 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, apartmanın bodrum katında hasar oluştu.