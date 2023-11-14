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Sivas'ta arazide kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam bulundu

Ajans Haberleri
  • 14.11.2023 23:52
  • Giriş: 14.11.2023 23:52
  • Güncelleme: 14.11.2023 23:52
Kaynak: AA
Sivas'ta arazide kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam bulundu

Sivas'ın Divriği ilçesinde arazide kaybolan Alzheimer hastası, jandarmanın çalışması sonucu 2 gün sonra bulunarak ailesine teslim edildi.

Yağbasan köyünde yaşayan ve 2 gün önce evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki S.Y'nin yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Arazide arama çalışması başlatan Divriği İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Y'yi köyden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta arazide buldu.

İlk müdahalesi arama çalışmalarına katılan sıhhiyeci komando tarafından yapılan S.Y. hastaneye kaldırıldı.



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