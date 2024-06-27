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Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 27.06.2024 14:24
  • Giriş: 27.06.2024 14:24
  • Güncelleme: 27.06.2024 14:24
Kaynak: AA
Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

F.B. (35) yönetimindeki motosiklet, Kadıburhanettin Mahallesi Tren Garı önünde aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle F.B. yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince ambulansla Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.B, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

F.B’nin cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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