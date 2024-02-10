Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

L.K. yönetimindeki 58 UD 602 plakalı otomobil, Diriliş Mahallesi’nde kontrolden çıkıp kaldırımdaki beton aydınlatma direğine çarptı.

Sürücü ile araçtaki T.H. ve F.C.A'nın yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerince çıkartılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan F.C.A’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.