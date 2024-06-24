Sivas'ta babasını öldüren şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA
Sivas'ın Suşehri ilçesinde tartıştığı babasını av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Karalar köyünde tartıştığı babası S.U'yu (47) av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ö.T.U'nun (17) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Suşehri Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İlçeye bağlı Karalar köyünde önceki gün Ö.T.U. tartıştığı babası S.U'yu av tüfeğiyle ateş ederek öldürmüştü.
S.U'nun cenazesi ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek dün köyde toprağa verilmişti.