Sivas'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Sivas'ta yoldan çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

F.T. idaresindeki 58 BV 799 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Mescitli köyü yakınlarında yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan N.D, N.Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Otomobil içerisinde sıkışan bir kişi ekiplerce kurtarılırken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.