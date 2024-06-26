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Sivas'ta bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 26.06.2024 17:13
  • Giriş: 26.06.2024 17:13
  • Güncelleme: 26.06.2024 17:13
Kaynak: AA
Sivas'ta bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Sivas'ta silahlı kavgada bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Ş.A. (22), M.K. (20), E.G.Ş. (19) ve Y.Ş'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çayyurt Mahallesi Mevlana Caddesi'nde önceki gün bir grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, tabancayla göğsünden vurulan M.T. (44), kaldırıldığı Sivas Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, olay yerinden otomobille kaçan şüphelileri yakalamıştı.

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