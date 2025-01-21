Sivas'ta bir otelde patlama: Yaralılar var

Sivas'ta Yıldızdağı Kayak Merkezinde Buruciye AŞ’ye ait otelin (Yıldızhan Otel) alt katında bulunan kadın kayak sporcularının dinlenme odasında nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada sabah saatlerinde meydana gelen küçük çaplı bir patlama nedeniyle 2 kayak sporcusu ile 1 antrenörün hafif şekilde, 1 antrenörün ise elinde ve yüzünde ikinci derece yanıklar olacak şekilde yaralandığı belirtildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken patlamanın nedenini tespit etmek için soruşturma başlatıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yıldız Dağı Kalak Merkezinde meydana gelen patlamayla ilgili Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yeri verildi:

"Bugün saat 09.20 sıralarında, Yıldızdağı Kayak Merkezinde Buruciye AŞ’ye ait otelin (Yıldızhan Otel) alt katında bulunan kadın kayak sporcularının dinlenme odasında nedeni henüz bilinmeyen küçük çaplı bir patlama meydana gelmiş, 2 kayak sporcusu ile 1 antrenör hafif şekilde, 1 antrenör ise elinde ve yüzünde ikinci derece yanıklar olacak şekilde yaralanmışlardır. Yaralılar ambulans helikopter ve diğer ambulanslarla il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlatılmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Otelde de herhangi bir yangın çıkmamıştır. Patlamanın nedeni ile ilgili Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerimizce tahkikata başlanmıştır."