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Sivas'ta bir sürücü alev alan otomobilini montuyla söndürmeye çalıştı

Ajans Haberleri
  • 25.01.2024 13:23
  • Giriş: 25.01.2024 13:23
  • Güncelleme: 25.01.2024 13:23
Kaynak: AA
Sivas'ta bir sürücü alev alan otomobilini montuyla söndürmeye çalıştı

Sivas'ta bir kişi, park halindeyken alev alan otomobilini üzerinden çıkarttığı montuyla söndürmeye çalıştı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, Sularbaşı Mahallesi Kepenek Caddesi'nde arızalandı.

Sürücü aracını yol kenarına park ederek arızayı tespit etmek için motor kaputunu açtığı sırada otomobilin motor kısmı alev aldı.

Üzerinde bulunan montunu çıkartan sürücü, aracında çıkan yangına müdahale etmeye çalıştı.

Çevredeki esnafın su ve yangın tüpüyle söndürdüğü yangında, otomobilde hasar oluştu.

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