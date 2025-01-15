Sivas'ta büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan 4 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yıldızeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 3 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, olaya ilişkin 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.
Çalınan büyükbaş hayvanlar da sahibine teslim edildi.