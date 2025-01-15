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Sivas'ta büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan 4 şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 15.01.2025 09:16
  • Giriş: 15.01.2025 09:16
  • Güncelleme: 15.01.2025 09:17
Kaynak: AA
Sivas'ta büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan 4 şüpheli tutuklandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yıldızeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 3 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olaya ilişkin 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

Çalınan büyükbaş hayvanlar da sahibine teslim edildi.

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