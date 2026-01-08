Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sivas'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalarda 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 08.01.2026 13:43
  • Giriş: 08.01.2026 13:43
  • Güncelleme: 08.01.2026 13:43
Kaynak: AA
Sivas'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalarda 3 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalarda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sivas-Kayseri kara yolu Altınyayla-Pınarbaşı kavşağında buzlanma nedeniyle iki tır çarpıştı, ardından iki tır daha kazaya karışan araçlara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan sürücü İ.Ö. ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sivas-Kayseri kara yolu Polatpaşa köyü yakınlarında buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada ise Ş.H.'nin (44) kullandığı 58 TU 384 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Kazada, yaralanan sürücü ile araçta bulunan T.Ç. (46) sağlık ekiplerince Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol