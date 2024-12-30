Sivas'ta çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti
Sivas'ın Gölova ilçesinde baca temizliği için çıktığı çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 5 katlı binanın bacasını temizlemek için çatıya çıkan E.A. dengesini kaybederek zemine düştü.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Gölova Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.A. hayatını kaybetti.