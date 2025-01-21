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Sivas'ta çıkan yangında 2 katlı ahşap ev yandı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev yandı, bitişiğindeki binanın çatısı zarar gördü.

Ajans Haberleri
  • 21.01.2025 11:29
  • Giriş: 21.01.2025 11:29
  • Güncelleme: 21.01.2025 11:30
Kaynak: AA
Sivas'ta çıkan yangında 2 katlı ahşap ev yandı

İlçeye yaklaşık 38 kilometre uzaklıktaki Ortaköy köyünde A.Ç'ye ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine köye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ahşap evde başlayan yangın, bitişiğindeki 4 katlı bir binanın çatısına sıçradı.

Evlerde yaşayanlar tahliye edilirken yangın, ekiplerce söndürüldü.

Yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi, diğer binanın çatısında hasar oluştu.

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