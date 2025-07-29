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Sivas'ta çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi

Ajans Haberleri
  • 29.07.2025 16:39
  • Giriş: 29.07.2025 16:39
  • Güncelleme: 29.07.2025 16:39
Kaynak: AA
Sivas'ta çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çıkan yangında 5 ev zarar gördü.

İlçeye bağlı Abdurrahman köyünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, köyde bulunan 5 eve ve ağaçlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Akıncılar Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi, çok sayıda ağaç zarar gördü.

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