Sivas'ta çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi
Kaynak: AA
SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çıkan yangında 5 ev zarar gördü.
İlçeye bağlı Abdurrahman köyünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, köyde bulunan 5 eve ve ağaçlara sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Akıncılar Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi, çok sayıda ağaç zarar gördü.