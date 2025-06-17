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Sivas'ta çoban arazide ölü bulundu

Ajans Haberleri
  • 17.06.2025 10:26
  • Giriş: 17.06.2025 10:26
  • Güncelleme: 17.06.2025 10:26
Kaynak: AA
Sivas'ta çoban arazide ölü bulundu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde çobanlık yapan kişi arazide ölü bulundu.

Kurtoğlu köyünde çobanlık yapan M.Ş'yi (48), köylüler Çakırındere mevkisinde arazide yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, M.Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

M.Ş'nin cenazesi, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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