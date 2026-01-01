Sivas'ta çocuklar yılbaşında leğen, poşet ve kartonla kar keyfi yaşadı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından çocuklar leğen, poşet ve karton parçalarıyla kaydı.

Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı ilçede, yılbaşı tatilini fırsat bilen çocuklar cadde ve sokaklarda kayarak günlerini geçirdi.

Bazı çocuklar kızaklarıyla bazıları da leğen, poşet ve karton parçalarının üzerinde kayarak tatilin tadını çıkardı.

Yurtlarda kalan öğrenciler de kar yağışı altında öğretmenleri ve okul müdürleriyle kayarak gönüllerince eğlendi.

Belediye ekiplerince yollarda kar temizleme çalışması aralıksız devam ederken vatandaşlar da karla kaplı araçlarını temizlemeye çalıştı.