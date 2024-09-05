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Sivas'ta dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 05.09.2024 13:53
  • Giriş: 05.09.2024 13:53
  • Güncelleme: 05.09.2024 13:53
Kaynak: AA
Sivas'ta dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Sivas'ın Ulaş ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Mücahit Yancı (35) yönetimindeki otomobil, Sivas-Malatya kara yolunun Ulaş ilçesi Tecer köprüsü yakınlarında dereye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yancı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Ulaş İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.

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