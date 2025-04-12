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Sivas'ta devrildikten sonra alev alan tırın sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 12.04.2025 16:36
  • Giriş: 12.04.2025 16:36
  • Güncelleme: 12.04.2025 16:36
Kaynak: AA
Sivas'ta devrildikten sonra alev alan tırın sürücüsü öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

M.E.T. idaresindeki 08 K 7068 plakalı tır, D-100 kara yolu Koyulhisar yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazanın ardından tırda çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü M.E.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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