Sivas'ta devrilen cezaevi aracındaki 9 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde, cezaevi ring aracının devrilmesi sonucu 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Erzurum'dan Antalya'ya giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 50 AK 920 plakalı cezaevi ring aracı, Sivas-Erzurum kara yolu Nasır köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçtaki 2'si şoför, 7'si jandarma personeli 9 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Zara ve İmranlı Devlet hastaneleri ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.