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Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 10.04.2025 11:25
  • Giriş: 10.04.2025 11:25
  • Güncelleme: 10.04.2025 11:25
Kaynak: AA
Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Y.S'nin kullandığı 58 AET 749 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Malatya kara yolu İmamındamı köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan H.G. ve B.Ş. yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ve Kangal Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak Ulaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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