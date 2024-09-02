Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 02.09.2024 15:03
  • Giriş: 02.09.2024 15:03
  • Güncelleme: 02.09.2024 15:04
Kaynak: AA
Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

C.A. (39) yönetimindeki 54 AGF 727 plakalı hafif ticari araç, Pınarbaşı-Şarkışla kara yolu Oluktaş köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan A.A. (4), A.A.A. (6) ve F.A. (32) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol