Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
M.K'nin kullandığı 50 DS 591 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi Kanlı Armut mevkii yakınlarında devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri yönlendirildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan V.K. (26), H.K. (59), A.O.K. (60) ve H.K. yaralandı.
İMAYKUT ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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