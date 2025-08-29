Giriş / Abone Ol
Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

  • 29.08.2025 16:57
Kaynak: AA
SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

A.C. yönetimindeki 24 ABZ 783 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolu Yarhisar köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan M.C, A.E.C, E.C. ile A.C. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

