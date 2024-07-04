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Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

Sivas'ın Hafik ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 04.07.2024 14:27
  • Giriş: 04.07.2024 14:27
  • Güncelleme: 04.07.2024 14:27
Kaynak: AA
Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

Z.N.D. (26) yönetimindeki 34 FKH 45 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolunun Hafik ilçesi Emre köy yakınlarında devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan G.K. (77), M.A.K. (61), Y.K. (47), M.M.K. (15) ve Ş.M.D. (3) yaralandı.

Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

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