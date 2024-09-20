Sivas'ta devrilen minibüsteki 14 işçi yaralandı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan seyir halindeki minibüs, Üçyol Kavşağı'nda, istinat duvarını aşarak devrildi. Kazada 14 işçi yaralandı.
Kaynak: AA
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 işçi yaralandı.
T.A'nın kullandığı minibüs, Sivas-Erzincan kara yolu Koyulhisar ilçe girişi Üçyol Kavşağı'nda, istinat duvarını aşarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, minibüste bulunan 14 işçi yaralandı. Araçta sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.