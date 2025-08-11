Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 11.08.2025 13:06
Kaynak: AA
Sivas'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

F.Ö. yönetimindeki 35 CLS 902 plakalı otomobil, Pınarbaşı yolu Ziyaret Tepesi mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan F.B'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü ile T.B. ise Gürün Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

