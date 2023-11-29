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Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 29.11.2023 16:35
  • Giriş: 29.11.2023 16:35
  • Güncelleme: 29.11.2023 16:36
Kaynak: AA
Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

E.P. idaresindeki 06 GC 1483 plakalı otomobil, Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'nde, B.K'nin kullandığı 58 ADH 341 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü E.P. ile aynı araçtaki N.M. ve G.D. yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, ekipler tarafından çıkarılarak ambulansla hastanelere kaldırıldı.

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