Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sivas'ta devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 22.09.2024 16:10
  • Giriş: 22.09.2024 16:10
  • Güncelleme: 22.09.2024 16:10
Kaynak: AA
Sivas'ta devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı

Kangal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.

R.Ç. (56) yönetimindeki 55 EF 084 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolu Alacahan köyü yakınlarında devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan M.Ç. (41), Y.Ç. (37), M.S.Ç. (4), S.İ.Ç. (14), K.Ç. (81), A.Ç. (9) ve A.Ç. (56) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol