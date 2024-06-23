Sivas'ta devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.
M.T. yönetimindeki 38 AGD 076 plakalı pikap, Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi Budaklı köy yolu yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan E.T, Z.T. ve A.T. yaralandı.
Bilgi verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.