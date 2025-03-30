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Sivas'ta drift atan sürücüye 52 bin 368 lira ceza kesildi

Ajans Haberleri
  • 30.03.2025 10:09
  • Giriş: 30.03.2025 10:09
  • Güncelleme: 30.03.2025 10:09
Kaynak: AA
Sivas'ta drift atan sürücüye 52 bin 368 lira ceza kesildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücüye 52 bin 368 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sanayi Sitesi'nde güvenlik kameralarından bir aracın drift attığını belirledi.

Ekipler, tespit ettikleri araç sürücüsüne, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 52 bin 368 lira ceza kesti.

Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan sürücünün kullandığı araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

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