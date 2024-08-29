Sivas'ta düğünde havaya ateş açan 9 kişiye 74 bin 898 lira ceza kesildi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düğünde havaya ateş açan 9 kişiye 74 bin 898 lira para cezası uygulandı.

Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, ilçeye bağlı bir köyde düğün merasiminde korku ve panik yaratacak şekilde silahla havaya ateş ederek kasten genel güvenliği tehlikeye soktuğu tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan kişilerin üzeri ve konutlarında yapılan aramalarda, 9'u kurusıkı olmak üzere 12 tabanca ve 100 mermi ele geçirildi.

İfade işlemlerinin ardından serbest bırakılan kişilerden 9'una 74 bin 898 lira idari para cezası kesildi.