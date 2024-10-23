Sivas'ta evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi
Kaynak: AA
Sivas'ın Divriği ilçesinde çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.
Mercantepe Mahallesi Mercantepe Sokak'ta 2 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sırasında evde bulunan Ünal Arslandemir'in banyoda yaşamını yitirdiği belirlendi.
Arslandemir'in cenazesi, incelemenin ardından Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna götürüldü.