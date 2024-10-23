Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sivas'ta evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi

Ajans Haberleri
  • 23.10.2024 11:56
  • Giriş: 23.10.2024 11:56
  • Güncelleme: 23.10.2024 11:56
Kaynak: AA
Sivas'ta evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi

Sivas'ın Divriği ilçesinde çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.

Mercantepe Mahallesi Mercantepe Sokak'ta 2 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sırasında evde bulunan Ünal Arslandemir'in banyoda yaşamını yitirdiği belirlendi.

Arslandemir'in cenazesi, incelemenin ardından Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

BirGün'e Abone Ol