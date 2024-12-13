Sivas'ta FETÖ operasyonu: ByLock kullanan bir kişi tutuklandı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturmasında, örgüt üyeleri tarafından kullanılan ByLock isimli haberleşme programını kullandığı tespit edilen bir kişi İstanbul’da yakalandı.

12 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, aynı gün Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla adli makamlara sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs, ceza infaz kurumuna teslim edildi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini, vatandaşların destekleriyle çalışmaların devam edeceğini belirtti.