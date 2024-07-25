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Sivas'ta gürültü kirliliği yapan 4 sürücüye para cezası uygulandı

Ajans Haberleri
  • 25.07.2024 15:39
  • Giriş: 25.07.2024 15:39
  • Güncelleme: 25.07.2024 15:39
Kaynak: AA
Sivas'ta gürültü kirliliği yapan 4 sürücüye para cezası uygulandı

Sivas'ta gürültü kirliliği yaparak çevreye rahatsızlık veren konvoydaki 4 aracın sürücüsüne para cezası kesildi.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, İnönü Bulvarı İstasyon Caddesi'ndeki denetimde, geç saatlerde gürültü yaparak konvoy halinde seyreden 4 aracı durdurdu.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 6 bin 900 lira idari para cezası yazıldı.

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