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Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaraladı

Ajans Haberleri
  • 25.07.2023 13:40
  • Giriş: 25.07.2023 13:40
  • Güncelleme: 25.07.2023 13:40
Kaynak: AA
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Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaraladı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

S.N. (27) yönetimindeki 34 SG 2959 plakalı otomobil, Habip Soluk Bulvarı'nda K.U'nun (72) kullandığı 34 RJY 08 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan S.U. (63) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Akıncılar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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