Sivas'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada 6 kişi yaralandı

Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

D.A. yönetimindeki 58 AEU 607 plakalı hafif ticari araç Eğriköprü Mahallesi Erhan Üstündağ Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan S.A, K.A, Y.Ç. ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.