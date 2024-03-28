Sivas'ta hafif ticari araçla kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araçla kamyonun çarpışması sonucu yaralanan 3'ü çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.
S.B. (40) yönetimindeki 38 AHT 521 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kayseri kara yolu dört yol kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen A.Ö. (34) idaresindeki 58 ES 521 plakalı kamyona çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü S.B. ile aynı araçtaki H.B. (7), M.B. (9), M.B. (16) ve F.B. (37) ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.