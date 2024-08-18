Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Sivas'ta hafif ticari araçla çarpışan otomobil, yol çalışmasında açılan çukura düştü, 5 kişi yaralandı.

M.K. yönetimindeki 06 DY 6264 plakalı otomobil, Kızılırmak Mahallesi Şehit Fethi Akyüz Caddesi'nde A.K. idaresindeki 35 KH 2204 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol çalışmasında açılan çukura düştü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile E.K, R.E.K. ve bir kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.