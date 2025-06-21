Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 4 yaralı

Uğur YİĞİT- Arife Defne DOĞAN SİVAS, (DHA)-SİVAS'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Mevlana Mahallesi Şehit Ömer Halis Caddesi Cemil Cahit Toydemir Kışlası önünde meydana geldi. Mustafa Aydın idaresindeki 58 AAH 075 plakalı otomobil ile Niyazi Yiğit’in kullandığı 42 APT 831 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü ile 42 APT 831 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Harun Yiğit isimli çocuk ve Belgüzar Yiğit yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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