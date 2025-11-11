Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 11.11.2025 21:49
  • Giriş: 11.11.2025 21:49
  • Güncelleme: 11.11.2025 21:49
Kaynak: AA
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

E.Y. yönetimindeki 34 FBA 127 plakalı otomobil, Çekem köyü kavşağında, H.G. (29) idaresindeki 58 KD 707 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü H.G. ile araçlardaki Nafiye G. (43), Z.G. (21), R.Ü. (33), Y.E.Ü. (6) ve H.Ç. (29) yaralandı.

Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Nafiye G, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

BirGün'e Abone Ol