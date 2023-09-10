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Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 10.09.2023 14:42
  • Giriş: 10.09.2023 14:42
  • Güncelleme: 10.09.2023 14:43
Kaynak: AA
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Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sivas-Ankara karayolunun Köklüce mevkisinde, A.T (35) yönetimindeki 58 NT 800 plakalı otomobil ile H.T'nin kullandığı 58 AAF 666 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle A.T idaresindeki otomobil şarampole devrildi.

Kazada A.T. ile otomobilde bulunan S.T (31), H.T (2), Ö.T.T (13) ve A.E.T (11) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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