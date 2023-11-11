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Sivas'ta kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 11.11.2023 15:25
  • Giriş: 11.11.2023 15:25
  • Güncelleme: 11.11.2023 15:31
Kaynak: AA
Sivas'ta kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi

E.A. idaresindeki 58 RB 366 kamyon, Sivas-Kayseri kara yolu Gemerek ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki A.C'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.C, kaldırıldığı Gemerek Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Bu arada, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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