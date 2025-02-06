Sivas'ta kar küreme ve tuzlama aracındaki yangını, itfaiye söndürdü

SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü'ne ait karla mücadelede kullanılan kar küreme ve tuzlama aracının motor kısmında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Merkez ilçesi Çelebiler köyü yakınlarında, kar ve tuzlama çalışması yapan Karayolları 16’ncı Bölge Müdürlüğü'ne ait 58 DP 280 plakalı kar küreme ve tuzlama aracının motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında kar küreme ve tuzlama aracının motor ve iç kısmında hasar meydana geldi. (DHA)

FOTOĞRAFLI