Sivas'ta kar ve tipi: 945 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas’ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 945 köy yolu ulaşıma kapanırken, yolların açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. İl Özel İdaresi, hastalık, doğum ve vefat vakalarının bulunduğu yerleşimlere öncelik verildiğini açıkladı.

  • 23.01.2026 10:34
  • Giriş: 23.01.2026 10:34
  • Güncelleme: 23.01.2026 10:39
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 945 köy yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 945 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Çalışmalarda hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

