Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 637 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas’ta etkili olan kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi. İl genelinde 637 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler yolların açılması için çalışma başlattı. Çalışmalarda hastalık, doğum ve vefat gibi acil durumların bulunduğu yerleşimlere öncelik veriliyor. Soğuk hava il merkezinde de etkisini sürdürüyor.

  • 17.01.2026 10:54
  • Giriş: 17.01.2026 10:54
  • Güncelleme: 17.01.2026 10:56
Kaynak: AA
Fotoğraf: DHA

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 637 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 637 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Çalışmalarda hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların olduğu yerlere öncelik veriliyor.

Öte yandan, il merkezinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

