Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 637 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas’ta etkili olan kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi. İl genelinde 637 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler yolların açılması için çalışma başlattı. Çalışmalarda hastalık, doğum ve vefat gibi acil durumların bulunduğu yerleşimlere öncelik veriliyor. Soğuk hava il merkezinde de etkisini sürdürüyor.
Kaynak: AA
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 637 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 637 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.
Çalışmalarda hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların olduğu yerlere öncelik veriliyor.
Öte yandan, il merkezinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.