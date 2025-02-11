Sivas'ta kar yağışı; 33 yerleşim yerinin yolu kapandı

SİVAS'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle il genelinde 33 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Kent genelinde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Sivas'ta, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Yağış sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Park halindeki araçların üstü karla kaplanırken, sürücüler trafikte dikkatli ilerledi. Tarihi Eğri Köprü, Aksu Parkı ile kent meydanında kar güzel görüntüler oluştu. Kar yağışının Yıldızeli, Şarkışla, Gemerek ve Altınyayla ilçelerinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olduğu Sivas'ta, il genelinde köy ve mezralardan oluşan 33 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)