Sivas'ta kar yağışı

Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)-SİVAS'ta sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Sivas'ta gece saatlerinde başlayan hafif yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Yağışla birlikte Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin bir arada bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda ve Aksu Parkı'nda güzel görüntüler oluştu. Yağış nedeni ile ulaşımda aksama yaşanmaması için belediye ekipleri, küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada kar yağışının yarına kadar devam etmesinin beklendiği belirtilerek, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. (DHA)

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