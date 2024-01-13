Sivas'ta kargo minibüsü otomobille çarpıştı: 5 yaralı
Sivas'ta minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Sivas'ta kargo minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
20 yaşındaki A.O.Ş. yönetimindeki otomobil, Dört Eylül Mahallesi'nde 26 yaşındaki H.Ö'nün kullandığı kargo minibüsüne çarpıştı.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile C.B.Ş., E.M.A. ve T.K.G. yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
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