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Sivas'ta kargo minibüsü otomobille çarpıştı: 5 yaralı

Sivas'ta minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Güncel
  • 13.01.2024 17:13
  • Giriş: 13.01.2024 17:13
  • Güncelleme: 13.01.2024 17:17
Kaynak: AA
Sivas'ta kargo minibüsü otomobille çarpıştı: 5 yaralı
Fotoğraf: AA

Sivas'ta kargo minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

20 yaşındaki A.O.Ş. yönetimindeki otomobil, Dört Eylül Mahallesi'nde 26 yaşındaki H.Ö'nün kullandığı kargo minibüsüne çarpıştı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile C.B.Ş., E.M.A. ve T.K.G. yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

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