Sivas'ta kaybolan engelli yurttaşın cansız bedeni gölette bulundu

Sivas'ın Gölova ilçesinde kendisinden haber alınamayan bedensel engelli 93 yaşındaki Bedir Yalçın'ın cansız bedeni Gölova Göleti'nde bulundu.

Sivas'ın Gölova ilçesinde tekerlekli sandalyesiyle sulama kanalına düşerek kaybolan bedensel engellinin cansız bedeni gölette bulundu.

Çukuryurt köyünde yaşayan bedensel engelli 93 yaşındaki Bedir Yalçın'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Köyün yakınlarındaki sulama kanalı yanında Yalçın'ın kıyafetlerine rastlanılması ve boğulma ihtimali üzerine olay yerine AFAD ekipleri gönderildi.

MALATYA VE SAMSUN'DAN KURTARMA EKİBİ GÖNDERİLDİ

Ekipler, kanalda yaptıkları aramada, Yalçın'ın tekerlekli sandalyesine ulaştı.

Yalçın'ın, Gölova Göleti'ne sürüklendiği ihtimali üzerine Sivas, Malatya ve Samsun'dan su altı arama ve kurtarma ekipleri gölette arama çalışması başlattı.

Ekipler, gölette yaptıkları aramada Yalçın'ın cesedine ulaştı.